Події

17:26 17.01.2022

У грузинській опозиції заявляють про необхідність кваліфікованого лікування Саакашвілі

2 хв читати
У грузинській опозиції заявляють про необхідність кваліфікованого лікування Саакашвілі

Здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі підірване, йому потрібне кваліфіковане лікування, заявила одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух", депутат парламенту країни Ека Херхеулідзе.

"Сьогодні я зустрілася в Руставській в'язниці з Міхеілом Саакашвілі, й він повідомив, що після виступу в суді (13 січня) у нього був гіпертонічний криз, і допомогу йому на місці надавали викликані медики. Цей факт іще раз підтверджує, що здоров'я Саакашвілі підірване й потребує кваліфікованого лікування", - сказала Херхеулідзе в понеділок журналістам.

За її словами, лікарі, які оглянули Саакашвілі в Руставській в'язниці, діють під егідою Народного захисника, вони нададуть свій висновок про стан здоров'я експрезидента 19 січня.

"До Міхеіла Саакашвілі в Руставську в'язницю не допускають його особистого лікаря Ніколоза Кіпшидзе, а також готових прибути до Грузії іноземних лікарів", - сказала Херхеулідзе.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без узгодження з родичами й адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели у військовий госпіталь у Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули в Руставську в'язницю.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу - сфальсифікованими.

Теги: #саакашвілі #здоровя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 13.01.2022
Саакашвілі поскаржився, що лікування у військовому шпиталі ще більше підірвало його здоров'я

Саакашвілі поскаржився, що лікування у військовому шпиталі ще більше підірвало його здоров'я

11:10 11.01.2022
Мати Саакашвілі вимагає, щоб до екс-президента Грузії у в'язницю допустили закордонних лікарів

Мати Саакашвілі вимагає, щоб до екс-президента Грузії у в'язницю допустили закордонних лікарів

15:03 06.01.2022
Саакашвілі продовжив висунутий тюремній владі ультиматум до кінця січня - адвокат

Саакашвілі продовжив висунутий тюремній владі ультиматум до кінця січня - адвокат

17:48 03.01.2022
Саакашвілі загрожує протестом, якщо до нього не допустять незалежних лікарів і не дозволять обмінюватися з відвідувачами конфіденційною інформацією

Саакашвілі загрожує протестом, якщо до нього не допустять незалежних лікарів і не дозволять обмінюватися з відвідувачами конфіденційною інформацією

10:28 31.12.2021
Саакашвілі вперше повідомив про те, що він має маленьку дочку

Саакашвілі вперше повідомив про те, що він має маленьку дочку

12:27 30.12.2021
Саакашвілі перебуває у важкому стані - адвокат

Саакашвілі перебуває у важкому стані - адвокат

11:29 30.12.2021
Денісова розцінює перевезення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці як тортури та спосіб позбавлення права на життя

Денісова розцінює перевезення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці як тортури та спосіб позбавлення права на життя

10:42 30.12.2021
Пенітенціарна служба Грузії повідомила про відповідність закону переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці

Пенітенціарна служба Грузії повідомила про відповідність закону переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці

07:50 30.12.2021
Біля будівлі Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізація поліцейських сил

Біля будівлі Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізація поліцейських сил

07:29 30.12.2021
Саакашвілі перевезли до в'язниці в Руставі

Саакашвілі перевезли до в'язниці в Руставі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

Ми зробимо все, щоб перезапустити й наповнити життям "нормандський формат" - Бербок

Діалог України та Німеччини щодо постачання зброї триватиме - Кулеба

Суд оголосив перерву на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи

Порошенко прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід

ОСТАННЄ

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

Безкінечні перерви у засіданні суду свідчать, що на Банковій радяться, як боротися з опозицією – Турчинов

Програму "єПідтримка" буде розширено на осіб старше 60 років найближчим часом і може бути розширено на підлітків - нарада у президента

Передано до суду справу експредставника омбудсмена, який вчинив бійку у готелі Святогірська у 2020 році

Увага, вітряна погода: 18 січня в Україні оголошено штормове попередження

У Києві у вівторок очікуються пориви вітру 15-20 м/с

СБУ спростувала заяву Лукашенка про нібито скупчення "націоналістів-радикалів" на кордоні з Білоруссю

Глава МЗС Канади прибуває в Україну з візитом у понеділок

Бербок про "Північний потік-2": Якщо буде ескалація з боку РФ, Німеччина і партнери вживатимуть відповідних заходів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА