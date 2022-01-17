У грузинській опозиції заявляють про необхідність кваліфікованого лікування Саакашвілі

Здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі підірване, йому потрібне кваліфіковане лікування, заявила одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух", депутат парламенту країни Ека Херхеулідзе.

"Сьогодні я зустрілася в Руставській в'язниці з Міхеілом Саакашвілі, й він повідомив, що після виступу в суді (13 січня) у нього був гіпертонічний криз, і допомогу йому на місці надавали викликані медики. Цей факт іще раз підтверджує, що здоров'я Саакашвілі підірване й потребує кваліфікованого лікування", - сказала Херхеулідзе в понеділок журналістам.

За її словами, лікарі, які оглянули Саакашвілі в Руставській в'язниці, діють під егідою Народного захисника, вони нададуть свій висновок про стан здоров'я експрезидента 19 січня.

"До Міхеіла Саакашвілі в Руставську в'язницю не допускають його особистого лікаря Ніколоза Кіпшидзе, а також готових прибути до Грузії іноземних лікарів", - сказала Херхеулідзе.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без узгодження з родичами й адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели у військовий госпіталь у Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули в Руставську в'язницю.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу - сфальсифікованими.