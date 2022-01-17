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13:49 17.01.2022

Кулеба: Спільною метою України та Німеччини є проведення саміту лідерів "нормандського формату"

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Кулеба: Спільною метою України та Німеччини є проведення саміту лідерів "нормандського формату"

Спільною метою українських та німецьких дипломатів є забезпечення ефективної роботи "нормандського формату" та проведення саміту лідерів країн-учасниць, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми обговорили динаміку дипломатичного врегулювання конфлікту. Наша спільна мета – це ефективна робота "нормандського формату", проведення саміту лідерів "нормандського формату", - сказав Кулеба на спільному з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок брифінгу в понеділок у Києві.

"Ми, Україна разом із Німеччиною, віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту, і я вдячний новому уряду за дуже активну позицію та спроби повернути фактично Росію за стіл переговорів", - додав міністр.

Теги: #кулеба #нормандський_формат
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