Суд оголосив перерву на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи

Печерський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України (2014-2019 рр.), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території.

Раніше на засіданні адвокат Порошенка Ігор Головань попросив Печерський районний суд надати захисту можливість ознайомитися з матеріалами справи, наполягаючи, що Порошенко не має статусу підозрюваного.

Згодом Головань уточнив журналістам, що суд надав дві години для ознайомлення захисту з матеріалами справи.

"Ми самі не хочемо затягувати час", - сказав він.