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10:56 17.01.2022

Глава МЗС Німеччини під час візиту до Києва запевнить, що Берлін не веде переговорів про Україну в обхід України

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Глава МЗС Німеччини під час візиту до Києва запевнить, що Берлін не веде переговорів про Україну в обхід України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту в Україну 17 січня запевнить, що Берлін не веде переговорів про Україну в обхід України.

"У Києві я хочу дати зрозуміти, що ми не ведемо переговорів про Україну в обхід України. І як новий федеральний уряд ми не лише продовжуємо виконувати свої зобов'язання - сьогоднішня 30-та річниця наших дипломатичних відносин - це хороша можливість для оновлення. Для мене це означає насамперед допомогу в зміцненні потенціалу України. Тому я хочу розповісти про ініціативи щодо стійкої модернізації української енергетики, розвитку ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту", - йдеться в заяві Бербок, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини в понеділок.

Глава МЗС Німеччини зазначила, що під час візиту до РФ 18 січня вона планує обговорити список конфліктних питань.

"Як новий федеральний уряд ми хочемо суттєвих і стабільних відносин із Росією. Список конфліктних питань, про які ми маємо говорити, довгий. Останнім часом вони кидають дедалі похмурішу тінь на можливості співпраці, яка принесе користь народам двох наших країн: у науці та культурі, у торгівлі та інвестиціях, у відновлюваних джерелах енергії, у боротьбі з кліматичною кризою, яка також стає дедалі гіршою в Росії", - йдеться в заяві.

Теги: #заяви #бербок_анналена
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