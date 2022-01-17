Події

08:44 17.01.2022

Зустріч Порошенка організували громадянське об'єднання "Справа громад" та партія "Європейська солідарність"

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Зустріч Порошенка організували громадянське об'єднання "Справа громад" та партія "Європейська солідарність"

Декілька тисяч людей зустрічають лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка в аеропорту Жуляни ("Київ" ім. І. Сікорського) у понеділок. Він прилітає до столиці України рейсом із Варшави.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", люди прийшли з державними прапорами, прапорами з партійною символікою "Європейської солідарності", чорно-червоними прапорами.

Люди тримають саморобні плакати, написані на картоні від пакувальної тари "Країні потрібен Порох", "Повернемо Україні гідність", "За нами правда, за нами перемога", "We need democracy", "Руки геть від Пороха", "Стоп репресіям".

На площі перед терміналом прибуття аеропорту встановлено великий екран, під яким розтяжка "Порох за Україну, ми за Пороха".

У багатьох людей на плечах - державні прапори.

За периметром будівлі аеропорту охороняє поліція.

Зустрічати п'ятого президента приїхали не лише мешканці столиці, а й із усіх регіонів країни, зокрема окупованого Криму. Учасники зустрічі виконали Державний гімн України та скандували "Європейському Союзу - так, тайговому - ні". Розпочався мітинг.

Як очікується, Порошенко прилітає о 9:10 за місцевим часом. Із ним на борту літака члени фракції "Європейська солідарність".

Температура повітря у Жулянах 0 градусів.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто воно було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, 6 січня заявив, що повернеться до України 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку Печерський райсуд Києва призначив на 11.00 17 січня.

Теги: #зустріч #порошенко
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