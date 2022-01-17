У Чернівцях стався вибух у житловому будинку, одна людина постраждала

У Чернівцях стався вибух газоповітряної суміші у житловому будинку, одна людина госпіталізована, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"16 січня у Чернівцях у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Руйнування тримальних конструкцій немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділами ДСНС врятовано 2 особи, з яких 1 особу з опіками ІІІ ступеня госпіталізовано. Вибухом пошкоджено вікна та двері квартири.

Від ДСНС залучалося 10 фахівців та 2 од. техніки.