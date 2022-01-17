Французькі законодавці остаточно затвердили запровадження вакцинної перепустки

Депутати нижньої палати французького парламенту - Національних зборів - остаточно затвердили ввечері в неділю проект закону про перетворення санітарних перепусток на вакцинні.

Як повідомляють ЗМІ Франції, текст схвалили 215 голосів, проти нього висловилися 58 законодавців і 7 утрималися. При цьому парламентарі-соціалісти мають намір отримати думку Конституційної ради, що затримає на кілька днів оприлюднення закону, зазначає газета Le Figaro.

Напередодні Сенат (верхня палата парламенту Франції) також ухвалив у другому читанні проект закону за 187 голосів "за", 66 "проти" та 88 утриманих.

Уряд, який висунув цей проект 27 грудня, має намір ввести новий закон у дію якнайшвидше через безпрецедентну хвилю заражень COVID-19. Спочатку планувалося, що цей дванадцятий за два роки "санітарний закон" набуде чинності 15 січня. Але гаряча полеміка довкола проекту зірвала ці плани.

Водночас, як у країні щодня реєструється близько 300 тис. заражень коронавірусом, уряд нині розраховує, що закон може набути чинності приблизно 20 січня після можливого розгляду Конституційною радою.

Коли закон набуде чинності, на відміну від чинної поки що санітарної перепустки, одного лише негативного тесту на COVID-19 для доступу до місць та на заходи зі значним скупченням людей буде вже недостатньо. Для відвідування місць розваг і дозвілля, ресторанів, барів, для поїздок на громадському міжрегіональному транспорті знадобиться довести повний цикл базової вакцинації та своєчасного бустерного щеплення, яке з 15 лютого має здійснюватися в термін до чотирьох місяців після другої дози вакцини.