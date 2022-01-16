У Харківській області двоє людей задихнулись у результаті отруєння чадним газом

У с.Володимирівка Харківської області 71-річна жінка та її 50-річний син загинули, задихнувшись чадним газом від дивана.

"Виявили тіла загиблих їхні родичі, які зайшли до будинку лише на третій день, після того, як був відсутній телефонний контакт. Тому попередня дата загибелі - 13 січня", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Інформація про загибель двох людей надійшла до Служби порятунку від співробітників Національної поліції. Для гасіння вогню пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС не викликалися, бо на момент виявлення пожежа самоліквідувалася.

За інформацією рятувальників, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. Горів диван, що стоїть у житловій кімнаті. Площа, пошкоджена вогнем, становить близько 1 квадратного метра. Біля осередку горіння були тіла обох загиблих.