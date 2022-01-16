Стефанчук закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував усім учасникам оборони Донецького аеропорту 2014-15 рр. за відвагу та вшанував пам'ять усіх загиблих захисників.

"Сьогодні ми згадуємо подвиг українських захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні. Ці герої вразили весь світ. За безстрашність та незламність духу їх назвали "кіборгами". Не витримував бетон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Ми дякуємо всім українським військовослужбовцям, добровольцям, медикам і волонтерам за їхню відвагу. Пам’ятайте героїв, згадайте їх у молитві та запаліть свічку пам’яті. Шануйте живих. Слава Героям у віках!" - написав Стефанчук у Телеграм в неділю.

16 січня в Україні - День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Захист ДАП тривав 242 дні - з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року.