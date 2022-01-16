Події

11:57 16.01.2022

Стефанчук закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

1 хв читати
Стефанчук закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував усім учасникам оборони Донецького аеропорту 2014-15 рр. за відвагу та вшанував пам'ять усіх загиблих захисників.

"Сьогодні ми згадуємо подвиг українських захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні. Ці герої вразили весь світ. За безстрашність та незламність духу їх назвали "кіборгами". Не витримував бетон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Ми дякуємо всім українським військовослужбовцям, добровольцям, медикам і волонтерам за їхню відвагу. Пам’ятайте героїв, згадайте їх у молитві та запаліть свічку пам’яті. Шануйте живих. Слава Героям у віках!" - написав Стефанчук у Телеграм в неділю.

16 січня в Україні - День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Захист ДАП тривав 242 дні - з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року.

Теги: #дап #захисники #память #стефанчук
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 12.01.2022
Офіс президента у День українського політв'язня: згадуємо наших дисидентів із вдячністю за те, що наближали нашу незалежність

Офіс президента у День українського політв'язня: згадуємо наших дисидентів із вдячністю за те, що наближали нашу незалежність

11:35 31.12.2021
Стефанчук зареєстрував у ВР законопроект про присвоєння особливого статусу нардепам-засновникам незалежності України

Стефанчук зареєстрував у ВР законопроект про присвоєння особливого статусу нардепам-засновникам незалежності України

22:45 19.12.2021
У 2022 році Рада може ухвалити законопроект про запровадження дистанційного голосування парламентаріїв

У 2022 році Рада може ухвалити законопроект про запровадження дистанційного голосування парламентаріїв

16:14 17.12.2021
Дострокового припинення повноважень ВР не буде – Стефанчук

Дострокового припинення повноважень ВР не буде – Стефанчук

16:04 17.12.2021
Стефанчук: Звернення нардепів до КС щодо законопроекту про множинне громадянство не є перешкодою для його розгляду у ВР

Стефанчук: Звернення нардепів до КС щодо законопроекту про множинне громадянство не є перешкодою для його розгляду у ВР

15:59 17.12.2021
Стефанчук: Україна буде в НАТО, і "хотілки" Москви цьому не завадять

Стефанчук: Україна буде в НАТО, і "хотілки" Москви цьому не завадять

14:29 15.12.2021
Стефанчук збирає позачергове пленарне засідання Ради 16 грудня

Стефанчук збирає позачергове пленарне засідання Ради 16 грудня

10:35 13.12.2021
Стефанчук: У разі необхідності парламент може працювати в режимі 24/7

Стефанчук: У разі необхідності парламент може працювати в режимі 24/7

10:28 13.12.2021
Стефанчук не підпише звернення до КСУ про роз'яснення термінів парламентських виборів

Стефанчук не підпише звернення до КСУ про роз'яснення термінів парламентських виборів

10:19 13.12.2021
Стефанчук: Ми не відмовимося від уже зроблених кроків у боротьбі з олігархами

Стефанчук: Ми не відмовимося від уже зроблених кроків у боротьбі з олігархами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

Російські найманці на Донбасі від початку доби не порушували режим тиші

Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися - ДСНС

В окупованій Горлівці відбувається витік аміаку з доставлених російськими військами ємностей - ГУР МО України

ОСТАННЄ

У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

У Києві 17-19 січня скасують низку рейсів міської електрички

У Пекіні виявлено першого інфікованого "омікроном"

У Львівській області двоє людей загинули від отруєння чадним газом

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 326 млн

В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

Боррель обговорив із Блінкеном підготовку заходів стримування Росії

Авіаперевізник Air Ocean тимчасово припиняє свої рейси

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію за завдання тяжких травм перехожому

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА