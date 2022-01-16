Події

11:19 16.01.2022

У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

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У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджено 403 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.

"+403 підтверджених випадки захворювання коронавірусом (загалом 344 746), 227 жінок віком від 18 до 91 року, 154 чоловіки віком від 18 до 89 років, 15 дівчаток від 1 до 17 років і 7 хлопчиків від 6 місяців до 17 років", - зазначається в повідомленні Кличка в соцмережі Facebook.

Померли за добу 10 осіб, зокрема 5 жінок віком від 54 до 82 років і 5 чоловіків від 47 до 84 років. Загалом із початку пандемії від коронавірусної інфекції в Києві померли 8364 людини.

У лікарні столиці з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 84 людини.

Одужали за добу 349 осіб. Загалом коронавірус подолали 326 650 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (150), Дарницькому (76) і Деснянському (33).

Теги: #коронавірус #київ
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