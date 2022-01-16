Події

07:31 16.01.2022

Правоохоронці розслідують загибель 57-річної туристки під час сходження на Говерлу

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Правоохоронці розслідують загибель 57-річної туристки під час сходження на Говерлу

Правоохоронці розслідують загибель 57-річної туристки на Одещині під час сходження на Говерлу (Карпати), повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

"Встановлено, що в результаті падіння 57-річна жінка загинула, а 32-річна жінка та 34-річний чоловік травмувались. Усі вони жителі Одеської області. Після падіння 32-річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам та повідомити про те, що сталося", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські кваліфікують загибель жінки за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясують усі обставини для об'єктивного розгляду справи.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи були ускладнені погодними умовами та сильним поривчастим вітром. О 14:40 рятувальники доставили потерпілого чоловіка на базу Заросляк та передали медикам, а о 15:50 – транспортували постраждалу жінку. Тіло загиблої оглянули співробітники поліції - слідів насильницької смерті не виявлено.

Як повідомлялося, при сходженні на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє отримали травми різних ступенів важкості.

 

 

 

Теги: #загибель #карпати #туристка
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