16 січня: Яке сьогодні свято

16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту та загиблих воїнів.

У світі - День снігу, День льодовара, День The Beatles, День релігії і День гарячої та гострої їжі.

Також сьогодні в США –День свободи віросповідання, День використання подарункової картки, День книговидавців, День психіатричного техніка. У Таїланді – День вчителя, у Конго – День героїв, у Беніні – День мученика.

День пам'яті захисників Донецького аеропорту та загиблих воїнів

Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту встановили за ініціативою українських воїнів, які 242 дні захищали цей стратегічний об'єкт. За стійкість, безстрашність та непереможність українських захисників назвали "кіборгами", а їхній форпост став символом української мужності та оплотом українського духу.

Всесвітній день "The Beatles"

З 2001 року, за рішенням ЮНЕСКО, 16 січня відзначається Всесвітній день Бітлз.

У 1957 році в Ліверпулі відкрився клуб "The Cavern", де розпочали свій шлях до слави тоді ще нікому не відомі молоді музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джордж Харрісон. За кілька років до них приєднався Рінго Старр.

Пізніше 16 січня відбулася ще одна знаменна подія в історії "The Beatles": цього дня в 1964 році журнал "Cashbox" присвоїв пісні "I Want To Hold Your Hand" перше місце в американському хіт-параді після того, як цей сингл лише за десять днів розійшовся мільйонним тиражем.

Всесвітній день снігу

У 2012 році у світі з'явилася чудова традиція — в один із недільних днів січня з ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту відзначають Всесвітній день снігу, мета якого — підвищити інтерес до зимових видів спорту та залучити молодь до активного способу життя.

Всесвітній день релігії

Щороку, у третю неділю січня, за ініціативи ООН, у світі відзначають Всесвітній день релігії. У 1950 році національний орган управління віри Бахаї в США заснував його задля проголошення єдиної сутності усіх світових релігій і демонстрації того, що релігія – насамперед сила для об'єднання світу, а не розбрату.

Адже багато в чому історія людської культури та цивілізації – це історія релігій. А почуття загальної віри, як свідчить історія, один із провідних чинників, які об'єднують людей.

День льодовара

16 січня усі льодовари (заливають лід на катках і льодових аренах) відзначають професійне свято.

Комбайн для відновлення льоду на катках винайшов американець Френк Замбоні, саме його день народження зрештою і став Днем льодовара. До винаходу ресурфейсера лід відновлювали та заливали вручну. Але навіть тепер процес варіння льоду кропіткий і займає близько тижня. Спочатку температуру бетонної плити-основи декілька днів знижують до нульової, а потім і до мінусової. Бетон миють і заливають двосантиметровим шаром, який підфарбовують спочатку у білий колір, а потім у сірий або блакитний. Після фарбування знову заливається вода. Коли лід застигає, на нього виїжджає спеціальний комбайн, який ніби пресує і продавлює кригу, вижимаючи з неї шлаки. І лише після завершенні цієї процедури заливається останній шар льоду. Для хокеїстів лід роблять дещо жорсткішим.

Тож льодоваріння може й звичайний, але дуже цікавий процес.

Ще в цей день:

1909 – Експедиція Ернеста Шеклтона відкрила південний магнітний полюс Землі;

1918 – Мала Рада ухвалила закон про Армію Української Народної Республіки;

1919 – У Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музвідділом Міносвіти УНР створено Українську республіканську капелу;

1920 - Сухий закон у США закріплено Конституцією;

1954 – Місто Проскурів перейменовано на Хмельницький, Кам'янець-Подільська область – на Хмельницьку;

1963 – Микита Хрущов повідомив світові про створення у СРСР водневої бомби;

1965 - Найбільша авіакатастрофа в історії Канзасу. Повністю заправлений повітряний танкер Boeing KC-135 Stratotanker після зльоту впав на житлові будинки. Загинули 30 людей;

1969 – Чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення у Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року;

2002 – РБ ООН одноголосно проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан, який правив в Афганістані;

2003 - Стартував шатл "Колумбія", який зазнав катастрофи під час повернення на Землю 1 лютого. Усі семеро астронавтів загинули;

2014 – В Україні ухвалено "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").

Церковне свято

Православна церква 16 січня вшановує пам'ять мученика Гордія Каппадокійського, який у 320 році зазнав тортур за те, що відкрито виступав на захист християн.

За повір'ям, пов'язаним з назвою свята, в Гордіїв день не можна хвалитись ані добром, ані здоров'ям, ані дітьми — інакше кажучи, не можна пишатися. Інакше об'єкт хвастощів можна втратити. З цього приводу казали: "Сатана пишався - та з неба впав".

Іменини: Ірина, Гордій, Василь.