31 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1132 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1132 RUSSIAN AGRESSION

31 березня в Україні пам'ятний день - Звільнення м. Буча від російських окупантів (2022), Ще сьогодні - День флориста України.

У світі - Міжнародний день резервного копіювання, Міжнародний день видимості трансгендерів, День Ейфелевої вежі, Міжнародний день "Обійми медієвіста", Міжнародний день декольте.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іпатія, єпископа.

День звільнення м. Буча від російських окупантів

За час бойових дій та російської окупації Бучі в лютому-березні 2022 року тут загинули сотні людей. Після чого назва міста під Києвом назавжди стала синонімом воєнних злочинів російської армії в Україні.

Нещодавно архівний відділ Бучанської міської ради оприлюднив оновлені дані про кількість жертв російського вторгнення.

Більшість серед них – чоловіки (їх утричі більше, ніж жінок). Також у Бучанській громаді загинули 12 дітей різного віку. Люди помирали не тільки від куль росіян, а й через відсутність ліків і медичної допомоги. А також були випадки смертей від голоду. Про кількість жертв у Бучі можна зустріти різні дані. Це тому, що треба розрізняти, про які саме цифри йде мова: загиблих у місті Буча, у Бучанській територіальній громаді чи у Бучанському районі.

У місті Буча з 24.02.2022 до 31.03.2022 загинула 381 людина. З них 281 – внаслідок бойових дій і розстрілів, 100 – від хвороб і відсутності медичної допомоги.

Бучанська міська територіальна громада – це Буча, два селища Ворзель і Бабинці, а також 11 навколишніх сіл: Блиставиця, Буда-Бабинецька, Вороньківка, Гаврилівка, Здвижівка, Мироцьке, Луб’янка, Раківка, Синяк, Тарасівщина, Червоне. Всі вони були окуповані росіянами.

У Бучанській громаді загинуло 554 людини (396 від бойових дій, 158 – без ліків і меддопомоги). Ще 28 жителів громади загинули у сусідніх локаціях, наприклад, в Ірпені чи Гостомелі. Так кількість смертей людей з Бучанської громади зростає до 582.

Напевно, саме цифру 582 треба вважати найбільш адекватною при розмові про "масові вбивства у Бучі". Тому що той же Ворзель чи Блиставиця – територіально це фактично Буча, окуповані вони були майже одночасно і відбувалися там однакові воєнні злочини російської армії. Про понад 500 загиблих говорив раніше і мер Бучі Anatolii Fedoruk.

У Бучанському районі (це, крім Бучі, ще Ірпінь, Бородянка, Макарів і багато інших населених пунктів), за минулорічними даними поліції, загинуло близько 1200 людей. І ця цифра не остаточна.

З 582 загиблих у Бучанській громаді - 435 чоловіків і 147 жінок. 12 дітей (віком від 1,7 до 15 років). Наприклад, троє дітей трьох, п'яти і дванадцяти років загинули в Гаврилівці.

43 загиблих – до цього часу неупізнані. Іноді родичі не можуть дати матеріал для ДНК-аналізу, бо виїхали з України, або ж це неможливо через сильне пошкодження тіл.

38 цивільних пропали безвісти. Ще 33 – до цього часу у полоні в Росії. Один полонений там помер.

Про смерті від голоду. Це дуже трагічні випадки. Наприклад, одна жінка загинула 25 березня і в неї вдома залишилася самотня дочка, яка мала інвалідність з дитинства і не могла за собою доглядати. Інший випадок описаний у архіві так: "Сестри Бочок Людмила Олексіївна, 22.01.1943 р.н. (снайпер), Бочок Ніна Олексіївна, 14.02.1954 р.н. (голод)". Про Людмилу, яку російський снайпер застрелив на порозі її будинку, та її сестру Ніну, що мала ментальні порушення, ще у 2022 писали NYT (https://rb.gy/hbem7u). Важко уявляти, як помирали ці жінки, які раптом залишилися у невідомості і самотності в темних холодних будинках без можливості врятувати себе.

Нарешті, дуже дивна історія сталася у приватному будинку для літніх у Бучі – там після деокупації знайшли шістьох померлих, ймовірно, від голоду. Четверо з них померли у веранді біля басейну. А у будинку поруч виявили тіло повішеної жінки. Про це писала NYT у тій же статті.

Росіяни всі ці три роки кажуть, що Буча – це "постановка", "провокація", "тіла розкладали на дорозі", "вони ворушаться" тощо. Ще один з їхніх аргументів – що трупи нібито з'явилися вже після того, як російські десантники втекли з Бучі. Насправді ж є багато знімків і з супутників, і з дронів, на яких видно тіла убитих бучанців у березні 2022 – тоді, коли тут ще цілком собі залишалися російські війська. Тобто, росіяни, як завжди, заперечують очевидні речі.

Водночас російські дипломати стверджують, що у них немає списків загиблих у Бучі і просять їх у ООН. Насправді, ці списки є. Напевно, Україні є сенс їх офіційно опублікувати.

Міжнародний день резервного копіювання

Міжнародний день резервного копіювання проводиться щорічно 31 березня.

Резервне копіювання (бекап) - це створення копії важливих даних (наприклад, сімейних фотографій, відео, документів та електронних листів) на носії (жорсткому диску, флеш-картці, CD-диску та інших носіях), призначеному для відновлення даних у разі їхнього ушкодження або втрати на основному носії.

У наше століття комп'ютерів та електроніки забезпечення збереження значущої інформації набуває дедалі більшого значення. Втрата фінансових відомостей, баз даних або інформації сайту може призвести до великих проблем в організації та й кожен окремий користувач домашнього комп'ютера, комунікатора або простого стільникового телефону може зазнати чималих прикрощів, загубивши потрібні дані - від улюблених фотографій, домашніх відеозаписів або необхідних статей до контактних телефонів та адрес.

Сьогодні існує безліч різних підходів, засобів і програм, що забезпечують грамотну систему резервного копіювання. Як організувати цей процес - справа кожного користувача. Ви можете здійснити відповідні дії самостійно або звернутися до фахівців з цього питання.

Але не варто пускати ситуацію на самоплив і вважати, що ця проблема вас ніколи не торкнеться. Усе можливо - від проблем техногенного характеру, технічних збоїв і виходу апаратури з ладу до випадкового видалення файлів або впровадження шкідливого вірусу, а часом і просто втрати свого телефону або гаджета.

Міжнародний день видимості трансгендерів

Міжнародний день видимості трансгендерів, що відзначається щорічно 31 березня, - це день, присвячений вшануванню стійкості, досягнень та існування трансгендерних людей у всьому світі.

Міжнародний день "Обійми медієвіста"

Міжнародний день "Обійми медієвіста" є унікальною нагодою для вшанування науковців, ентузіастів та професіоналів, які присвятили себе вивченню та збереженню середньовічної історії.

День флориста України

В Україні 31 березня відзначають День флориста. Цей день є особливим днем для усіх професіоналів у сфері флористики.

Ця професія з’явилася на ринку спеціальностей недавно і майже одразу була виділена державними органами. Свято флориста відзначається на державному рівні. Початок його святкування припав на 2000 рік, коли українське Міністерство праці та соцполітики офіційно затвердило у класифікаторі професій спеціаліста з підбору квітів. Це сталося саме 31 березня.

День Ейфелевої вежі

День Ейфелевої вежі, що відзначається 31 березня, відзначає річницю завершення будівництва Ейфелевої вежі в 1889 році. Ця культова споруда, що височіє в самому центрі Парижа, Франція, є не лише архітектурним дивом, але й символом французької культури та винахідливості.

Вежа отримала назву на честь свого творця – Густава Ейфеля. Спочатку вважалося, що споруда є тимчасовою, адже вона встановлювалася як символ багатства та незалежності французького народу на честь сторіччя революції та для проведення міжнародної виставки. Після закінчення національних гулянь конструкцію планували розібрати, але підприємливі французи уже встановили на верхівках радіоантени. Тому практична цінність вежі була незаперечна, і її вирішили залишити.

Міжнародний день декольте

Міжнародний день декольте був заснований у 2002 році компанією Wonderbra, журналом Cosmopolitan і радіостанцією 5fm, щоб відзначити незалежність і силу жінок у всіх аспектах життя - від кар'єри до стосунків і особистої долі.

Цього дня народилися:

340 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685−1750), німецького композитора, органіста, клавесиніста, скрипаля, одного з творців світової музичної класики;

100 років від дня народження Марка Зубаря (1925−1990), українського живописця, графіка, скульптора (США);

100 років від дня народження Івана Ілліча Чабаненка (1925–2012), українського вченого-геолога;

90 років від дня народження Галини Леонідівни Гордасевич (1935−2001), української поетеси, прозаїкині, громадської діячки, співзасновниці Донецького Товариства української мови та Донецького Крайового Руху.

Ще цього дня:

1900 - У Франції прийнятий закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами;

1901 - Випускається перший автомобіль "Мерседес". Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВЗ);

1909 - Закладено пасажирський лайнер "Титанік";

1917 - За договором Данська Вест-Індія перейшла у володіння США за $25 млн і стала називатися Американськими Віргінськими Островами;

1918 - США вперше переходять на літній час;

1922 - У Києві Лесь Курбас заснував театр "Березіль", що 1926 року переїхав до Харкова;

1929 - Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 травня його схвалило НТШ у Львові;

1936 - У Мюнхені (нацистська Німеччина) відкривається "Виставка дегенеративного мистецтва" (сюрреалізм, імпресіонізм, абстракціонізм тощо);

1940 - Відкритий нью-йоркський аеропорт "Ла Гардія";

1949 - Ньюфаундленд стає 10-ю провінцією Канади;

1952 - Відкрито Львівську філію Академії наук України;

1959 - Тибетський буддиський лідер Далай Лама тікає з окупованого китайцями Тибету;

1967 - Після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа в столицю Бельгії Брюссель;

1973 - У хіт-параді журналу "Billboard" уперше з'явився альбом гурту "Pink Floyd" "The Dark Side of the Moon", який залишався в сотні найкращих протягом наступних 14 років;

1991 - На референдумі в Грузії 90 % населення проголосувало за незалежність;

1994 - Угорщина офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

1998 - Пілот "Формули-1" Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год;

2019 - Вибори президента в Україні. В другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко;

2020 — Верховна Рада України ухвалила закон про ринок землі, який скасував 20-літній мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Церковне свято:

Святий Іпатій, пам'ять якого вшановується цього дня, був єпископом міста Гангри в Малій Азії. У 325 році він брав участь у Нікейському соборі, на якому було встановлено основні догмати християнства. Коли Іпатій повертався додому, на нього напали послідовники розкольників. Вони забили єпископа кілками та камінням і скинули в болото.

За переказами, серед нападників була жінка. Вона завдала мученикові смертельного удару каменем, але негайно після цього втратила розум і цим же каменем стала бити себе. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого, тіло якого жителі міста витягли з болота і поховали з усіма почестями. Біля його гробниці було явлено багато чудес.

Іменини: Веніамін, Іван, Йосип, Ганна.