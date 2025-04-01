Латвія відправляє ще 1500 БПЛА для України

Латвія направила до Збройних сил України ще 1500 бойових безпілотників, повідомив міністр оборони Андріс Спрудс.

"Ще 1500 бойових безпілотників відправляємо з Латвії. Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тис. безпілотників на суму 17 млн євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, коаліція, яку очолюють Велика Британія та Латвія, була запущена в січні 2024 року для посилення можливостей України в галузі безпілотних літальних апаратів (БПЛА).