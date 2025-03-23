23 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1124 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1124 RUSSIAN AGRESSION

23 березня відзначають Всесвітній метеорологічний день, Всесвітній день ведмедя, День атеїста, День цуценят, День красивого погляду.

Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного мученика Нікона та його учнів.

Всесвітній метеорологічний день

Відзначається щорічно з 1950 р. від дня набуття чинності Конвенції Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) WMO / EC-XII / Res. 6

Погода має для нас велике значення — від неї часто залежить зміна планів, самопочуття та настрою. Тому такими звичними для всіх стали прогнози погоди. Крім того, вони передбачають стихійні лиха, наприклад, урагани чи цунамі, тим самим рятують життя людей та мінімізують економічні збитки. Все це можливо завдяки наполегливій праці метеорологів.

Метеорологія — це складна наука, що вивчає земну атмосферу, її властивості та фізичні процеси. На основі метеорологічних досліджень спеціалістами моделюються майбутні погодні умови. Щорічно 23 березня планета відзначає Всесвітній день метеоролога. Цього року ця служба святкує 75-річчя від дня набуття чинності Конвенції Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) WMO / EC-XII / Res. 6, яка є спеціалізованою установою ООН.

Всесвітній день ведмедя

Всесвітній день ведмедя відзначається щорічно 23 березня і присвячений підвищенню обізнаності про вісім видів ведмедів, їхню екологічну роль та необхідність їхнього збереження.

День ОК

День ОК (OK Day) - свято одного з найбільш загальновизнаних і універсальних виразів в англійській мові: "ОК".

День атеїста

День атеїста - це день, присвячений тим, хто не вірить у існування у Бога. Відзначається щорічно 23 березня і є днем, коли атеїсти відкрито висловлюють свої погляди та переконання.

День цуценят

23 березня кожного року США відзначає позитивне та добре національне свято – День цуценяти. Подія утворилась у 2006 році за ініціативи Коллін Пейдж, спеціаліста з виховання домашніх тварин.

День красивого погляду

Щорічно 23 березня світ відзначає сучасне свято краси та догляду – День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями).

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Анатолія Георгійовича Васютинського (1875−1946), українського лікаря-офтальмолога; за іншими даними народився 04.04.1875 р.;

130 років від дня народження Сергія Миколайовича Єржиковського (1895–1989), українського живописця, графіка, педагога;

125 років від дня народження Остапа Яковича Демчука (1900–1945), українського письменника, журналіста (Німеччина);

60 років від дня народження Тараса Володимировича Денисенка (1965–2017), українського актора, сценариста, режисера;

20 років від дня заснування у Львові (2005) Наукового центру іудаїки та єврейського мистецтва імені Ф. Петрякової.

Ще цього дня:

1903 - Брати Райт подали патентну заявку на "літальну машину", яку схвалили 22 травня 1906;

1918 - Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства;

1919 - У Мілані журналіст Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії "Італійський союз боротьби" і прийняв титул дуче. Цей день вважають днем народження італійського фашизму;

1928 - Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником;

1933 - На засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру "Кролль" 441 голосом "за" і 84 "проти" ухвалили закон "Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави". Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора;

1935 - Президент США Франклін Рузвельт підписав Конституцію Філіппін. Республіка Філіппіни отримала статус автономії у складі США;

1939 - Угорщина напала на Словаччину, що вплинуло на кордони сучасної України;

1944 - Засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР;

1950 - Засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день;

1956 - За новою конституцією Пакистан перестав бути британським домініоном, проголошений ісламською республікою з федеративним устроєм, урду та бенгальська стали державними мовами;

1965 - О 09:24 (EST) зі стартової платформи LC19 на мисі Канаверал успішно стартувала ракета Титан з пілотованим космічним кораблем Джеміні-3 з двома астронавтами на борту. Астронавт Вірджіл Гріссом став першою людиною, яка побувала у космосі двічі;

1966 - У Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського;

1983 - Президент США Рональд Рейган проголосив "Стратегічну оборонну ініціативу" у холодній війні з СРСР;

1990 - У відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса були введені радянські танки;

1994 - У Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом;

2001 - Орбітальна станція "Мир" затоплена на "кладовищі космічних кораблів" у Тихому океані

2005 - Російський десантний корабель "Ніколай Фільченков" перетнув державний кордон України в районі міста Феодосія й без дозволу Києва почав висадку на полігон біля гори Опук десанту морської піхоти Чорноморського флоту;

2011 - Обраний новий предстоятель УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук);

2013 - Унаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. В місті оголошений надзвичайний стан;

2020 — Українська Вікіпедія досягла мільйона статей.

Церковне свято:

Преподобного мученика Нікона

Никон Печерський, пам'ять якого вшановують цього дня, жив у 11 столітті. З 1078 по 1088 роки він був ігуменом Києво-Печерського монастиря, заснував церкву і монастир Пресвятої Богородиці. Прославився як учений-літописець.

Іменини: Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара, Лідія.