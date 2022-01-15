Події

21:51 15.01.2022

Зеленський запросив українського футболіста Андрія Шевченка працювати в Україну

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Зеленський запросив українського футболіста Андрія Шевченка працювати в Україну

Президент України Володимир Зеленський запросив звільненого з італійського футбольного клубу "Дженоа" українського футболіста та тренера Андрія Шевченка працювати в Україну.

"Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим! Тому повертайся працювати додому", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Президент зазначив, що "нехай це буде лише перший клубний млинець нанівець на початку великої кар'єри великого тренера".

Раніше повідомлялося, що італійський футбольний клуб "Дженоа" повідомив про відставку екстренера збірної України з футболу Андрія Шевченка.

 

 

 

Теги: #шевченко #зеленський #підтримка
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