Події

20:24 15.01.2022

В Одесі планують відкрити першу чергу музею-квартири Жванецького до річниці його народження

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В Одесі планують відкрити першу чергу музею-квартири Жванецького до річниці його народження

В Одесі планують відкрити першу чергу музею-квартири Жванецького до річниці його народження, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Квартира Михайла Жванецького на Старопортофранківській, 133 – це місце, де він народився та виріс. До Дня народження нашого знаменитого сучасника ми плануємо закінчити будівельні роботи та відкрити першу чергу музею-квартири", - написав Труханов на своїй сторінці у Facebook у суботу ввечері.

За його словами, автентичність ситуації буде максимально збережено. Крім того, планується наповнити музей інтерактивним змістом

Труханов зазначив, що разом із хранителькою спадщини Жванецького Наталією Жванецькою сформували робочу групу та намітили план дій на цьому етапі роботи.

Також, за словами одеського градоначальника, триває благоустрій бульвару Жванецького. "Це ще одне знакове місце нашого міста та точка тяжіння туристів", - наголосив Труханов.

Михайло Михайлович Жванецький народився 6 березня 1934 р. в Одесі. Письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор; народний артист України; народний артист Російської Федерації.

Помер письменник 6 листопада 2020 р.

 

 

 

Теги: #одеса #жванецький #музей
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