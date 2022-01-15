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13:34 15.01.2022

ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів у низці громад Донецької та Луганської областей

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ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів у низці громад Донецької та Луганської областей

Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації встановили неможливість гарантувати належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 27 березня 2022 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, повідомляє Центральна виборча комісія України.

Як зазначили в ЦВК, комісія звернулася до Донецької та Луганської ОблВЦА по висновки про можливість організації підготовки та проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів.

"В отриманих комісією відповідях повідомляється про те, що "у зв’язку з продовженням здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 27 березня 2022 року", - зазначається в повідомленні.

Крім того, в отриманих ЦВК документах повідомляється, що СММ ОБСЄ зафіксувала на не підконтрольній українській владі території важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених положеннями Мінських угод, яке за своїми характеристиками дає можливість легко вражати цілі на відстані 15-20 км від лінії зіткнення.

Також, за інформацією ОблВЦА, в умовах всеосяжного режиму припинення вогню незаконні збройні формування активно застосовують тактику дистанційного мінування та підпалів сухостою поблизу позицій Збройних сил України та населених пунктів.

"Отже, враховуючи висновки Командування ООС, ГУ Служби безпеки України та Національної поліції в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради всіх відповідних відомств з питання проведення місцевих виборів, у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України Донецька та Луганська обласні державні адміністрації – обласні військово-цивільні адміністрації встановили неможливість гарантувати належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 27 березня 2022 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - наголосили в ЦВК.

Зазначається, що до списку громад, для яких було встановлено неможливість проведення виборів, входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєверодонецького та Щастинського районів Луганської області.

Теги: #донецька_область #вибори #цвк #луганська_область
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