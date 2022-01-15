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12:44 15.01.2022

У 2021 році в Україні народилося понад 273 тис. дітей і було укладено 214 тис. шлюбів – Мін'юст

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У 2021 році в Україні народилося понад 273 тис. дітей і було укладено 214 тис. шлюбів – Мін'юст

У 2021 році органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) зареєстрували 1 247 497 актових записів цивільного стану, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Із них, зокрема: 273 772 народження; 15 861 зміна імені (прізвища, імені, по батькові); 214 012 шлюбів; 29 587 розірвань шлюбів", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що кількість шлюбів зросла на 46 038 порівняно з 2020 роком. Кількість змін імені зросла на 3 433, розірвань шлюбів – на 657.

"Загалом кількість складених актових записів зросла порівняно з 2020 роком на 125 938 актових записів. Найбільшу кількість реєстрацій здійснили органи ДРАЦС Дніпропетровської області - 107 567 (9%) та міста Києва – 105 569 (8%)", – розповіла начальниця управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Ірина Дубиківська.

Найбільше дітей народилося в Києві (29 768), Дніпропетровській області (19 687), Львівській області (19 548), Одеській області (19 437) та Харківській області (15 581).

Лідерами за кількістю зареєстрованих шлюбів стали Київ (25 301), Дніпропетровська область (18 77), Одеська область (15 910), Харківська область (15 458) і Львівська область (13 706).

Імена найчастіше змінювали в Києві (1 788), Дніпропетровській області (1 367), Чернівецькій області (1 069), Харківській області (998) та Одеській області (946).

Теги: #реєстрація #мінюст #народження #одруження
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