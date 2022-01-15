Події

12:33 15.01.2022

Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

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Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") уточнив, що прилітає в Україну з Варшави о 9:10 ранку в понеділок, 17 січня.

"17 січня о 9:10 рейсом із Варшави я повертаюся в Україну... щоб захищати Україну від російської агресії", - заявив Порошенко у відео-зверненні, оприлюдненому в Facebook у суботу.

Він наголосив, що європейські політики вважають, що російська агресія - це загроза не лише для України, а й для всієї Європи, "можливо, найбільша за 30 років".

Політик також зазначив, що має намір захищати Україну від "некомпетентної влади".

За словами Порошенка, йому переказували поради від людей з оточення президента Володимира Зеленського "краще не повертатися в Україну".

Як повідомлялося, адвокати Порошенка звернулися до Печерського суду з вимогою призначити судове засідання щодо застосування до їхнього підзахисного запобіжного заходу на день його повернення в Україну, 17 січня. Адвокат Ілля Новіков нагадав, що політик 17 січня повертається до Києва, прилітає до аеропорту "Жуляни" ім. Сікорського, і його мають намір зустрічати "багато людей".

20 грудня 2021 року ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

 

Теги: #прибуття #порошенко #україна
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