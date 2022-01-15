ВАКС заарештував чиновника Офісу генпрокурора за вимогу хабара 4 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав стосовно чиновника Офісу генерального прокурора запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за вимагання хабара у розмірі 4 млн грн, повідомила пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрала стосовно чиновника Офісу Генерального прокурора запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід діятиме до 13 березня цього року, його альтернативою визначено заставу у розмірі 2 млн. 471 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного ув'язнили в залі суду.

У пресслужбі суду зазначили, що при внесенні застави на зазначену особу буде покладено додаткові обов'язки. Зокрема, не від'їжджати з місця проживання без дозволу детектива, прокурора; повідомляти детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ), прокурору або суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд в Україну та носіння електронного засобу контролю.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.4 ст.27, ч.4 ст.369, ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч.4 ст.369, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Також зазначається, що ухвала у провадженні N 991/273/22 може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів. Її повний текст буде оголошено 18 січня.