Події

07:08 15.01.2022

Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач

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Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач

Помер екс-глава Служби безпеки України часів президентства Леоніда Кучми Леонід Деркач.

"Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом із ним пішла частина світу, який завжди був поряд", - написав його син Андрій Деркач у Telegram-каналі.

Він повідомив, що відспівування відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Леонід Деркач народився 1939 року в Дніпрі.

Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою Служби безпеки України, пізніше – народний депутат 4 скликання.

 

 

 

Теги: #сбу #смерть #глава
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