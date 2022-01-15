Помер екс-глава СБУ Леонід Деркач

Помер екс-глава Служби безпеки України часів президентства Леоніда Кучми Леонід Деркач.

"Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом із ним пішла частина світу, який завжди був поряд", - написав його син Андрій Деркач у Telegram-каналі.

Він повідомив, що відспівування відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Леонід Деркач народився 1939 року в Дніпрі.

Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою Служби безпеки України, пізніше – народний депутат 4 скликання.