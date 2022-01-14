Кібератака на сайти органів держвлади велася для отримання доступу до адмінправ компанії-адміністратора

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що масштабна атака хакерів на сайти органів державної влади України в ніч з 13 на 14 січня мала на меті отримання доступу до адміністративних прав компанії, яка ці сайти адмініструє.

"Причини. Ланцюг кібератак та отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє атаковані сайти. СБУ займається цим питанням", - написав Федоров у Тelegram у п'ятницю ввечері.

Він назвав подію "явною активізацією кіберфронту" та подякував усім службам, правоохоронним органам і партнерам України за сприяння. "Наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напряму побудови системи кібербезпеки", - написав міністр.

Федоров також підтвердив, що 10 із 70 атакованих сайтів державних органів зазнали вторгнення, але їх контент не був змінений, витоку персональних даних також не було, "і не могло бути - це не реєстри".

Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Про цілеспрямовану DDoS-атаку з РФ на його сайт повідомив мер Києва Віталій Кличко. Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.

У СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки: "Поки що можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ". Усі деталі події документуються у рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ.