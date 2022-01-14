Події

20:05 14.01.2022

У Білому домі вважають, що саме Москві тепер потрібно вирішити, як бути з подальшими переговорами

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У Білому домі вважають, що саме Москві тепер потрібно вирішити, як бути з подальшими переговорами

США готові до будь-якого розвитку ситуації навколо можливих подальших переговорів із Росією з безпеки, заявила у п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Я нічого не можу анонсувати щодо подальших кроків і переговорів (між Росією та США - ІФ). Усі делегації зараз повернулися до столиць своїх країн і обговорюють це", - сказала Псакі на брифінгу.

"Я наголошую, що наша думка і думка президента полягає в тому, що тепер за (президентом Росії – ІФ) Путіним та Росією – визначити, що буде далі", – зазначила вона.

За словами Псакі, США "готові до всього, що можуть вирішити у Москві". Вона знову нагадала, що якщо Росія ухвалить рішення "вторгнутися в Україну", то будуть важкі економічні наслідки, якщо ж Москва вирішить повернутися до "дипломатичного шляху", то "ми відкриті до цього".

 

 

Теги: #сша #росія #відносини
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