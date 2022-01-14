Росія готує провокацію проти України, щоб сфабрикувати привід для вторгнення – Салліван

Американська розвідка має інформацію про те, що російська сторона готує провокації проти України, щоб створити привід для повномасштабного військового вторгнення, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"У нашого розвідувального співтовариства є інформація, що Росія готує ґрунт для фабрикації приводу для вторгнення, зокрема за допомогою диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України", - розповів Салліван на брифінгу в Білому Домі в четвер.

Він зазначив, що подробиці отриманих розвідкою даних буде оприлюднено пізніше.

"Ми бачили цей сценарій дій у 2014 році. Вони знову готують цей сценарій. І ми матимемо - адміністрація матиме додаткові подробиці про те, що ми розцінюємо як потенційну спробу створити привід. Ми зможемо поділитися ними з пресою протягом наступних 24 годин", – наголосив Салліван.