Події

15:50 14.01.2022

Генсек НАТО: Я рішуче засуджую кібератаки на урядові сайти України

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Генсек НАТО: Я рішуче засуджую кібератаки на урядові сайти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на низку українських урядових сайтів, здійснених у ніч на п'ятницю.

"Я рішуче засуджую кібератаки на уряд України. НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами про поточну шкідливу кібердіяльність. Експерти союзників у країні" - йдеться в заяві Столтенберга, розміщеній на сайті НАТО.

Генсек зазначив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці, включно з доступом України до натовської платформи обміну інформацією щодо шкідливих програм.

"Рішучу політичну та практичну підтримку НАТО України буде продовжено", - наголосив Столтенберг.

Теги: #столтенберг #кібератака #україна #нато
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