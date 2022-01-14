Генсек НАТО: Я рішуче засуджую кібератаки на урядові сайти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на низку українських урядових сайтів, здійснених у ніч на п'ятницю.

"Я рішуче засуджую кібератаки на уряд України. НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами про поточну шкідливу кібердіяльність. Експерти союзників у країні" - йдеться в заяві Столтенберга, розміщеній на сайті НАТО.

Генсек зазначив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці, включно з доступом України до натовської платформи обміну інформацією щодо шкідливих програм.

"Рішучу політичну та практичну підтримку НАТО України буде продовжено", - наголосив Столтенберг.