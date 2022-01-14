Глава данської дипломатії відвідає Україну 15-16 січня

Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод 15-16 січня здійснить візит в Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє пресслужба МЗС України у п'ятницю.

"Візит Єппе Кофода покликаний підтвердити підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час візиту українська та данська сторони обговорять подальшу консолідацію міжнародної підтримки України в протидії російській агресії, кроки щодо збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.

"16 січня глава данської дипломатії відвідає лінію розмежування в зоні проведення Операції об'єднаних сил, де особисто ознайомиться з актуальною безпековою ситуацією, наслідками російської збройної агресії та практичними кроками, які український уряд робить для поліпшення умов життя і підвищення безпеки для людей, що живуть обабіч лінії розмежування", - зазначають у МЗС.