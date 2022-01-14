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12:25 14.01.2022

Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента - Совгиря

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Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента - Совгиря

Екс-президент України Віктор Янукович подав ще один позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) у зв’язку з позбавленням його звання президента, повідомила представник Верховної Ради у Конституційному Суді (КС) Ольга Совгиря.

"Янукович В. Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту", - написала Совгиря у своєму Telegram-каналі в п'ятницю.

За її словами, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) та призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

"Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - зазначила представник парламенту в КС.

Вона також нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення закону України від 04.02.2015 №144-VIII. Совгиря додала, що конституційність цього закону оскаржувалась у КС, і суд у грудні 2019 року закрив провадження за конституційним поданням, зазначивши, що цей спір має політичний, а не правовий характер, а тому не підсудний КС.

У грудні 2021 року Янукович звернувся до ОАСК із позовом до Верховної Ради, і суд відкрив провадження за позовом у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

 

Теги: #оаск #позов #янукович
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