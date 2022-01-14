Словенія скоротила термін дії ПЛР-тестів для нещеплених туристів

Влада Словенії посилила правила відвідування країни, скоротивши термін дії ПЦР-тесту для в'їзду з 72 до 48 годин, повідомляє пресслужба уряду.

"Уряд Словенії видав постанову, згідно з якою міжнародні туристи, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, мають пред'явити при в'їзді ПЦР-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до поїздки. Також нещеплені туристи можуть в'їхати з результатом експрес-тесту на антигени, зробленого не раніше ніж за 24 години", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, влада скоротила карантин з десяти до семи днів. "Особа, поміщена поліцією на самоізоляцію при в'їзді до Словенії, може достроково припинити карантин із негативним результатом ПЦР-тесту, зробленого на п'ятий день", - пояснили в пресслужбі.

Як зазначають в уряді Словенії, для вакцинованих туристів правила залишаються незмінними. Словенія приймає російських туристів, щеплених від коронавірусу "Супутником V". З моменту введення другої дози вакцини має минути щонайменше 14 днів. Сертифікат вакцинації має бути в цифровому або паперовому форматі та з QR- кодом англійською мовою. Дітям до 12 років сертифікат не знадобиться.

Як альтернатива підійде довідка про перенесений коронавірус упродовж 180 днів і сертифікат про вакцинацію бодай компонентом "Супутника" або однієї з вакцин, схвалених Всесвітньою організацією охорони (ВООЗ) здоров'я.

Перед поїздкою всім авіапасажирам треба заповнити протокол подорожей. Особам, які пересувається автобусом, поїздом або машиною, форму заповнювати не потрібно.