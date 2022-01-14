Події

11:52 14.01.2022

На Дніпропетровщині зіткнулися автомобіль та автобус із пасажирами, загинула одна людина - поліція

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На Дніпропетровщині зіткнулися автомобіль та автобус із пасажирами, загинула одна людина - поліція

На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок зіткнення автомобіля з автобусом одна людина загинула.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 січня приблизно о 8:30 на автодорозі Меліоративне-Піщанка. Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом "БАЗ", який рухався за маршрутом №721. Після зіткнення сталося займання автомобіля та автобусу. На час аварії в автобусі перебували 10 пасажирів та водій - вони не постраждали", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Унаслідок аварії на місці події загинув водій автомобіля, особа якого встановлюється.

Поліція з'ясовує всі обставини аварії, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

 

Теги: #дтп #дніпропетровська_область
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