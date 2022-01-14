Події

09:37 14.01.2022

У НАТО відзначають "значний прогрес" України в реформах у сфері оборони

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У НАТО відзначають "значний прогрес" України в реформах у сфері оборони

Україна досягла "значного прогресу" в проведенні Україною реформ у сфері оборони, заявив у четвер голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер.

"Ми також зустрілися з нашими українськими та грузинськими колегами окремо, щоб обговорити ситуацію у сфері безпеки в їхніх країнах і тривалий прогрес у сфері реформ в оборонній галузі", - сказав Бауер, розповідаючи про роботу комітету цього тижня.

За його словами, українська сторона, на думку натовських воєначальників, досягла "значного прогресу" в реформуванні збройних сил, незважаючи на "значні проблеми". Зокрема, Бауер відзначив успіхи в тому, що стосується українських спецпідрозділів.

"Ми закликаємо їх залишатися прихильними реформам збройних сил, що дасть змогу покращити безпеку та розвиток для всіх українців", - додав він.

Він зазначив, що НАТО, зі свого боку, продовжить надавати підтримку Україні.

Теги: #україна #нато
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