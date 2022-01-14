Триразове збільшення кількості заражень COVID-19 фіксується у Молдові за останні кілька днів

Триразове збільшення кількості випадків зараження коронавірусом спостерігається протягом останніх кількох днів у Молдові, свідчать дані, представлені в четвер міністерством охорони здоров'я.

Так, у минулі понеділок і вівторок було виявлено по 400-500 випадків, у середу – понад 1300, а у четвер – понад 1500. "За минулу добу зареєстрували 1 503 нові випадки зараження коронавірусом після проведення 11 009 тестів. Таким чином, загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 у нашій країні становить 385 047. Наразі хворіють 8 770 осіб", - наголошується у повідомленні пресслужби міністерства.

Серед осіб, у яких виявлено COVID-19, 76 осіб працюють у системі охорони здоров'я, серед яких: 21 лікар, 28 медсестер, 27 працівників допоміжного персоналу.

Загалом до лікарняних медичних закладів госпіталізовано 1 тис. 13 осіб із підтвердженою інфекцією COVID-19, із них 142 особи перебувають у вкрай тяжкому стані та 18 пацієнтів – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

"Ще 331 людина одужала. Усього від COVID-19 з початку пандемії в Молдові вилікувалися 365 861 особа. 3 767 осіб проходять лікування вдома з легким та середнім перебігом COVID-19, а 12 037 осіб перебувають під наглядом сімейного лікаря", - наголошується у повідомленні.

МОЗ повідомляє про смерть ще 10 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. За даними МОЗ, кількість жертв пандемії в Молдові становить 10 тис. 416 осіб. У перший тиждень цього року зареєстровано зростання кількості випадків захворювання на коронавірус на 77,6%.

У Кишиневі в четвер було ухвалено рішення щодо продовження до 15 березня надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я.

Згідно з рішенням муніципальної комісії, у Кишиневі несприятлива ситуація з поширенням у суспільстві нового штаму коронавірусу - "омікрон", та введено помаранчевий код небезпеки. Через це фахівці очікують у найближчі сім днів зростання кількості інфікованих до 1000 на день (в Кишиневі - "ІФ"), з яких 20% потребуватимуть госпіталізації.

Напередодні міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко заявила про те, що Молдова найближчими тижнями зіткнеться з п'ятою хвилею COVID-19, коли кількість нових випадків зараження може досягти трьох-чотирьох тисяч на день.