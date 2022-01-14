Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України

Президент України провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої співрозмовники обмінялися думками про можливі кроки щодо деескалації.

"Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку Великої Британії суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Зеленський у Twitter.

Як повідомили у пресслужбі президента України, Зеленський розповів Джонсону про ситуацію навколо України. Президент окремо зробив акцент на кроках з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.

Президент України також поінформував прем'єр-міністра Великої Британії про заходи, які вживає українська сторона для активізації переговорного процесу в рамках нормандського формату. Зеленський також повідомив про мирні ініціативи України, зокрема щодо взаємного звільнення утримуваних осіб.

Зеленський подякував Джонсону за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності України та євроатлантичних прагнень нашої держави.

"Ваша позиція чітка, зрозуміла і незмінна. І це саме та позиція, яку очікує український народ від наших партнерів", – наголосив президент.

Володимир Зеленський особливо наголосив на важливості практичної допомоги, яку надає Велика Британія Україні, та зазначив, що це є яскравим проявом дієвої підтримки у сфері безпеки.

Відзначивши роль друзів і партнерів української держави у питанні врегулювання ситуації та недопущення ескалації російської агресії, президент наголосив, що жодні рішення щодо України не повинні ухвалюватися без України.

При цьому глава держави заявив, що позиція західних країн у діалозі з Російською Федерацією має залишатися жорсткою та рішучою; Необхідно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ на протидію агресивним намірам Кремля.

Співрозмовники констатували спільність оцінок проекту "Північний потік – 2", що використовується як енергетична зброя.

Як повідомляється, президент України та прем'єр-міністр Великої Британії обмінялися думками щодо подальших політичних контактів на найвищому рівні.