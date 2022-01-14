14 січня: Яке сьогодні свято

14 січня святкують Старий Новий рік. В Узбекистані – День захисників Батьківщини, в Тунісі – День революції і молоді, а в Індії – Міжнародний фестиваль паперових зміїв. Православна церква вшановує пам'ять святителя Василія Великого

Старий Новий рік

Традиція відзначати Старий Новий рік походить від розбіжності Юліанського та Григоріанського календарів, яка у 20-21 ст. складає 13 днів.

Старий Новий рік - рідкісний історичний феномен, додаткове свято, яке ми отримали в результаті зміни літочислення. Через таку розбіжність календарів низка країн відзначають два "Нові роки" — за старим і новим стилем. Таким чином, у ніч з 13 на 14 січня кожен може дозволити собі "досвяткувати" найулюбленіше свято.

День святого Василія Великого

14 січня – день Василя. Це православне свято відзначається на честь архієпископа Василія Кесарійського, який жив у четвертому столітті. Він прославився як богослов, автор безлічі проповідей та ідеї іконостасу.

Церковні джерела характеризують Василія Великого як аскета, богослова та вченого, автора кодексу чернечого життя.

Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основним обрядом було засівання житла зерном.

Особливість богослужіння в цей день полягає в тому, що Літургія була написана самим святителем. Вона є першою з десяти Божественних літургій, служіння яких встановлено у визначені дні року.

Обрізання Господнє

Також 14 січня у православній церкві відзначається Обрізання Господнє.

У Писанні йдеться, що на восьмий день від Різдва Святе Немовля було обрізано і названо ім'ям Ісус, яке означає "Спаситель".

Всесвітній день мавп

Це свято – ідея студентів університету Мічигану, які вперше у 2000 році відсвяткували його. Жарт переріс у студентську традицію, але й став міжнародним святом – з легкої руки зоозахисників.

Міжнародний фестиваль паперових зміїв

Яскраве барвисте свято щорічно проводиться у січні на заході Індії, у місті Ахмедабад. Часом він збігається з фестивалем, який оспівує прихід весни.

У музеї паперових зміїв Ахмедабада можна дізнатися багато цікавого з історії цього виду мистецтва. Наприклад, що в 1870 році австралійський винахідник Лоуренс Харгрейв розробив конструкцію коробчастого паперового змія, яка була легкою та міцною, а також відрізнялася великою підйомною силою. Вважається, що саме ця конструкція стала прототипом для створення перших біпланів на початку 20 століття.

Прикмети:

Якщо вранці йде сніг, то весна настане пізно.

Яскраві зірки на небі 14 січня віщують недовгі морози.

Бажання, загадане в ніч із 13 на 14 січня, обов'язково здійсниться.

Іменини: Василь, Федот, Петро, Григорій, Богдан, Федосій, Микола.