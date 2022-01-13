Залужний взяв участь у засіданні військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів Альянсу у форматі з Україною

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у четвер, 13 січня, взяв участь у засіданні військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів) НАТО у форматі з Україною.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ, під час свого виступу він ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення Операції об'єднаних сил.

"Акцентував на тому, що Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону. Водночас запевнив, що Збройні сили разом із усією українською нацією готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації. Зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза та інформаційна війна", - написав він у Facebook.

Також Залужний наголосив у виступі, що загроза "нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу потребує комплексної та консолідованої відповіді, що ґрунтується на непорушних цінностях демократичного світу".

Крім того, він висловив переконання, що ЗСУ стануть гідною й ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО.

"Під час двосторонньої зустрічі з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером обговорив питання практичної реалізації Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та продовження взаємовигідного військового співробітництва", - підсумував Залужний.