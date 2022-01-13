Шольц повідомив, що представники "нормандської четвірки" незабаром продовжать переговори

Представники "нормандського формату" найближчим часом планують провести нову зустріч, повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, не уточнивши, на якому рівні відбудуться переговори.

"Ми дуже раді, що представники всіх чотирьох сторін незабаром знову зберуться та відновлять підготовчі переговори", - сказав Шольц журналістам у Берліні в четвер.

За його словами, Німеччина та Франція намагаються реанімувати переговори в рамках "нормандського формату". Шольц вважає за необхідне використовувати всі можливі канали переговорів із Росією з метою гарантування "спільної безпеки і територіального суверенітету" держав у Європі.

Переговори щодо врегулювання на Донбасі в "нормандському форматі" провадять Україна, Німеччина, Франція та Росія.