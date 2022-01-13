Стадо зубрів провалилося під лід у Біловезькій пущі, загинули понад 20 тварин

Масова загибель зубрів сталася на території Біловезької пущі в Гродненській області Білорусі після того, як частина стада провалилася під лід, повідомили в Мінприроди Білорусі.

"За інформацією, що надійшла в Мінприроди з ДПУ "Національний парк "Біловезька пуща", поблизу села Великі Масушини на території Свіслоцького району Гродненської області виявлено 21 зубра, які провалилися під лід. Тварин знайшли в акваторії ставка на річці Мідянка (Новодворське озеро)", - розповіли в четвер в пресслужбі Мінприроди.

За попередніми даними, стадо зубрів чисельністю щонайменше 100 особин долало річку по кризі. Під час переправи частина стада провалилася під лід.

"Крім того, на березі річки знайшли загиблого сьоголітка (зубр віком 10-11 місяців), якого загризли хижаки (імовірно, вовки)", - зазначили у відомстві.

Станом на 13 січня всіх загиблих тварин витягнули з-під криги.

На місці події працює комісія за участю представників інспекції природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, МНС, ветеринарної служби та Національного парку "Біловезька пуща".