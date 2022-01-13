Планові вибори президента Європарламенту відбудуться 18 січня

Планові вибори президента Європейського парламенту відбудуться 18 січня, як це і планувалося раніше до раптової смерті колишнього президента Давида Сассолі, котрий помер 11 січня внаслідок хвороби.

Відповідно до процедури, замість Сассолі в Європарламенті головуватиме перший віце-президент. "Як зазначено в Правилах процедури (правило 20), тимчасове головування забезпечуватиме перший віце-президент парламенту в дні, що передують обранню нового президента. Як спочатку планувалося до раптової смерті президента Сассолі, вибори президента на другу половину мандата відбудуться у вівторок, 18 січня, під час пленарного засідання в Страсбурзі. Того самого тижня відбудуться вибори віце-президентів і квесторів", - ідеться в повідомленні парламенту.

Крім того, напередодні, в понеділок 17 січня, на відкритті пленарного засідання в Страсбурзі в присутності колишнього депутата Європарламенту та прем'єр-міністра Італії Енріко Летта відбудеться церемонія вшанування пам'яті Сассолі, який належав до групи соціалістів.

Як відомо, вибори президента Європарламенту проходять кожні два з половиною роки відповідно до політичних домовленостей між найбільшими політичними групами інституції. На сьогодні це європейські народники, соціал-демократи та ліберали.

Наразі кандидатом від європейських народників називають депутата з Мальти Роберту Метсолу, яка обіймає посаду віце-президента Європарламенту.