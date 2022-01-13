Чорногорія пом'якшила правила в'їзду до країни для іноземних туристів

Влада Чорногорії оновила вимоги до в'їзду іноземних туристів на територію країни, вони діятимуть до 19 січня з можливістю продовження, повідомляє чорногорське телерадіо RTCG.

"МОЗ Чорногорії оголосило про нові правила в'їзду до країни, згідно з якими з 13 січня іноземні мандрівники можуть в'їхати в разі виконання бодай однієї з чотирьох умов цифрового COVID-19-сертифіката ЄС. Вимоги змінилися у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної обстановки", - інформує RTCG.

За словами глави МОЗ Чорногорії Єлени Боровинич-Бойович, у найближчі 7 днів в'їхати можна буде за дотримання одного з пунктів COVID-сертифіката ЄС: турист повинен бути повністю вакцинований і з моменту введення другої дози має минути щонайбільше шість місяців.

"Як альтернатива підійдуть негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до поїздки, або експрес-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин. Також можна пред'явити довідку про коронавірус, перенесений не менше ніж 10 днів і не більше ніж півроку тому", - сказала вона.

Нові вимоги скасовують попередні правила, згідно з якими Чорногорію не можна було відвідувати нещепленим і не перехворілим іноземним громадянам, а вакцинованим і перехворілим на COVID-19 потрібен був ПЛР-тест.

Як зазначає видання, влада дозволила відновити роботу фітнес-центрів і тренажерних залів із можливістю надання щонайменше 10 кв. метрів на одну людину за наявності у відвідувача сертифіката вакцинації від коронавірусу.