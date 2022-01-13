США пропонують ввести санкції ООН проти КНДР у відповідь на тривалі запуски ракет

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що США пропонують ввести нові санкції ООН проти КНДР у відповідь на запуски балістичних ракет.

"На додаток до сьогоднішніх обмежувальних заходів Держдепартаменту та Мінфіну, США пропонують санкції ООН після шести запусків балістичних ракет, зроблених Північною Кореєю з вересня 2021 року, кожен із яких був порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні Томас-Грінфілд опублікованому в її Twitter.

Раніше повідомлялося, що Мінфін США ввів обмежувальні заходи проти зареєстрованої в Москві компанії "Парсек" та проти семи фізичних осіб, пов'язаних із КНДР.

У переліку є росіянин Роман Алар, а також кілька громадян північнокорейського походження, що проживають у Китаї чи Росії.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на транзакції або ведення справ з особами, що потрапили до списку, для громадян США та американських компаній.

У міністерстві пояснили, що ці заходи є відповіддю на порушення режиму нерозповсюдження.