Події

07:16 13.01.2022

США пропонують ввести санкції ООН проти КНДР у відповідь на тривалі запуски ракет

1 хв читати
США пропонують ввести санкції ООН проти КНДР у відповідь на тривалі запуски ракет

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що США пропонують ввести нові санкції ООН проти КНДР у відповідь на запуски балістичних ракет.

"На додаток до сьогоднішніх обмежувальних заходів Держдепартаменту та Мінфіну, США пропонують санкції ООН після шести запусків балістичних ракет, зроблених Північною Кореєю з вересня 2021 року, кожен із яких був порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні Томас-Грінфілд опублікованому в її Twitter.

Раніше повідомлялося, що Мінфін США ввів обмежувальні заходи проти зареєстрованої в Москві компанії "Парсек" та проти семи фізичних осіб, пов'язаних із КНДР.

У переліку є росіянин Роман Алар, а також кілька громадян північнокорейського походження, що проживають у Китаї чи Росії.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на транзакції або ведення справ з особами, що потрапили до списку, для громадян США та американських компаній.

У міністерстві пояснили, що ці заходи є відповіддю на порушення режиму нерозповсюдження.

 

 

Теги: #сша #санкції #кндр #ракети
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 13.01.2022
Єрмак і Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

Єрмак і Салліван обговорили безпекову ситуацію навколо України

07:09 13.01.2022
РФ може швидко організувати деескалацію ситуації навколо України, але поки що не прагне цього

РФ може швидко організувати деескалацію ситуації навколо України, але поки що не прагне цього

07:00 13.01.2022
Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

21:03 12.01.2022
Сенатори-демократи мають намір вимагати від Блінкена стратегію щодо подальших контактів із РФ

Сенатори-демократи мають намір вимагати від Блінкена стратегію щодо подальших контактів із РФ

21:00 12.01.2022
Сенатори США закликають вжити заходів, щоб не допустити запуску "Північного потоку-2"

Сенатори США закликають вжити заходів, щоб не допустити запуску "Північного потоку-2"

20:42 12.01.2022
Заступниця держсекретаря США обговорила Україну з головою кабінету глави Єврокомісії

Заступниця держсекретаря США обговорила Україну з головою кабінету глави Єврокомісії

20:41 12.01.2022
Вашингтон зробив помилку, не зажадавши деескалації до переговорів із РФ

Вашингтон зробив помилку, не зажадавши деескалації до переговорів із РФ

20:28 12.01.2022
Експосол США в Україні Гербст: Путін розуміє, що масштабне вторгнення в Україну загрожує серйозними санкціями

Експосол США в Україні Гербст: Путін розуміє, що масштабне вторгнення в Україну загрожує серйозними санкціями

19:54 12.01.2022
Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планувалося використовувати в Афганістані

Американські сенатори пропонують постачати Україні озброєння, яке раніше планувалося використовувати в Афганістані

19:52 12.01.2022
Сенат США оприлюднив законопроект про санкції проти Путіна та його оточення у разі вторгнення РФ до України

Сенат США оприлюднив законопроект про санкції проти Путіна та його оточення у разі вторгнення РФ до України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українського військовослужбовця травмовано за добу на Донбасі

Слідство розраховує на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України 17 січня

Росія не обіцяла деескалацію, але й не заявляла про те, що її не буде - заступниця держсекретаря США

НАТО підтвердило Росії політику відкритих дверей - Столтенберг

Адвокати Порошенка вимагають призначити судове засідання щодо запобіжного заходу в день повернення до Києва

ОСТАННЄ

На південнокорейській АЕС сталося автоматичне відключення реактора, витоків радіації немає

Українського військовослужбовця травмовано за добу на Донбасі

У Казахстані відкривається аеропорт Алмати

13 січня: Яке сьогодні свято

Кулеба спростував чутки про своє можливе призначення на посаду голови КМДА

Кулеба провів розмову з Жолі: Україна має підтримку Канади на тлі російських погроз

Зеленський доручив розширити обмеження на олігархів за межі України

Президент Азербайджану зробив бустерне щеплення від COVID-19

Слідство розраховує на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України 17 січня

За минулий тиждень у світі виявили рекордне збільшення нових випадків COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА