Події

20:52 12.01.2022

Зеленський доручив розширити обмеження на олігархів за межі України

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Зеленський доручив розширити обмеження на олігархів за межі України

Президент України Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО поставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", – пояснив він у ефірі телеканалу "Рада" у середу ввечері.

Малюська наголосив, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

"Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", – додав глава Мін'юсту.

Говорячи про підготовку до набуття чинності законом про деолігархізацію, він повідомив, що робота триває за планом та в рамках запланованих термінів.

"Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не придумали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", – зазначив Малюська.

Він нагадав, що відведений олігархам 6-місячний термін на позбавлення від визначених законом ознак олігарха закінчується 7 травня, після якого розпочнеться збір інформації про них та підготовка проектів рішень на РНБО з наданням бізнесменам можливості заперечити проти надання їм такого статусу.

Загалом, описуючи ситуацію з деолігархізацією, глава Мін'юсту порівняв олігархів зі слоном, якого раніше ключові особи держави намагалися не помічати в кімнаті, тоді як зараз президент наголосив на необхідності змінити ситуацію.

"Давайте для цього слона встановимо рамки. Якщо йому ці рамки не подобаються, то він йде куди подалі, і далі утримуватиметься в спеціальному режимі. А так цей слон має схуднути. Повинен навчитися поводитися в кімнаті, не забирати все, що йому заманеться, своїм хоботом і не затоптувати тих, хто йому не подобається", – заявив Малюська.

За його словами, робиться спроба зробити слона "такою хатньою твариною, вченою, спокійною, яка допомагає оточуючим, а не загрожує їм і не відбирає все, що потрібно".

 

 

Теги: #олігархи #мінюст
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