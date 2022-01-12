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17:45 12.01.2022

СБУ викрила шахраїв, які підробили документ із підписом голови кібердепартаменту служби

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СБУ викрила шахраїв, які підробили документ із підписом голови кібердепартаменту служби

Служба безпеки України викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати "документ із підписом начальника кібердепартаменту СБУ", щоб "розморозити" раніше заблоковані фіктивні підприємства.

"У такий спосіб вони хотіли відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав державному бюджету збитків на 20 млн грн", - повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановили правоохоронці, конвертцентр надавав "послуги" щодо формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення неіснуючих господарських операцій.

За матеріалами спецслужби, Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до списку ризикових підприємств.

Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Пізніше організатори оборудки намагалися "розблокувати" діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ та надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств.

Співробітники СБУ викрили спроби протиправної діяльності та встановили осіб, причетних до неї.

За даними слідства, незаконну діяльність організували керівники декількох комерційних структур. Для проведення угод ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних.

Продовжується досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.

Теги: #сбу #шахрай
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