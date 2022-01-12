Заступниця держсекретаря США пропонує Росії вибір між деескалацією з дипломатією та конфронтацією з наслідками

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман запропонувала Росії вибір між деескалацією з дипломатією та конфронтацією з наслідками.

"Це Росія має зробити стартовий вибір - деескалація та дипломатія чи конфронтація з наслідками", - заявила Шерман на пресконференції. Вона зазначила, що союзники сподіваються, що Росія обере "мир та безпеку".

Шерман додала, що США та НАТО готові продовжувати діалог із Росією. Вона наголосила, що сам факт, що РФ на зустрічі з НАТО не відхилила ідею про подальші консультації та попросила час на оцінку пропозиції - позитивний розвиток подій.