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15:49 12.01.2022

Шерман заявила на Раді НАТО-РФ, що принцип безпеки Європи полягає у праві кожної країни обирати власний шлях

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Шерман заявила на Раді НАТО-РФ, що принцип безпеки Європи полягає у праві кожної країни обирати власний шлях

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман у середу на засіданні Ради НАТО-Росія, що відбувається у Брюсселі, заявила про один з основних принципів безпеки Європи - про право кожної країни на вибір власної політики.

"Сьогодні під час Ради НАТО-Росія я знову сказала про фундаментальні принципи міжнародної та європейської системи безпеки: кожна країна має суверенне право обирати свій шлях", - написала Шерман у Twitter.

18 листопада 2021 року, виступаючи на колегії МЗС РФ, президент Росії Володимир Путін заявив, що Росії не потрібні конфлікти на західних кордонах країни, й закликав зовнішньополітичне відомство країни домагатися надання серйозних і довгострокових гарантій безпеки на цьому напрямку.

7 грудня через відеозв'язок відбулася розмова лідерів РФ і США, під час якої Путін заявив американському президенту Джо Байдену про серйозну зацікавленість Росії в гарантіях, що унеможливлюють розширення НАТО на схід, і виклав російські пропозиції щодо цього.

10 січня в Женеві відбулася зустріч делегацій США і РФ. Після неї Шерман заявляла, що Росія не дала прямої відповіді щодо того, чи готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною. Вона також наголосила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

У середу в Брюсселі відбувається перше з 2019 року засідання Ради Росія-НАТО, на якому обговорюється тема гарантій безпеки для Росії. Росію на засіданні Ради РФ-НАТО представляє заступник глави МЗС Олександр Грушко.

Теги: #рф #шерман #нато
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