Екс-суддя Чаус залишається під домашнім арештом до 3 лютого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 3 лютого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

"ВАКС продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту колишньому судді до 3 лютого", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні $150 тис. неправомірної вигоди. У подальшому Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено в національний розшук, а в подальшому – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію Чауса до України. Проте у квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження Чауса було невідоме до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному із сіл Вінницької області. 30 липня співробітники СБУ виїхали на місце та перевезли екссуддю до центрального управління Служби безпеки.

1 серпня детектив НАБУ за погодженням з прокурором САП ОГП подав клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса в лікарні "Феофанія" після того, як СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

4 серпня ВАКС суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня 2021 р. стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії Чауса кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).