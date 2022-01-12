Події

14:48 12.01.2022

Берлін продовжить активно виступати за поновлення "нормандського формату" - канцлер ФРН

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Берлін продовжить активно виступати за поновлення "нормандського формату" - канцлер ФРН

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що у світлі занепокоєння ЄС розвитком ситуації на кордоні Росії та України Берлін продовжить активно виступати за відновлення "нормандського формату", переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми активно виступаємо за те, щоб оживити "нормандський формат", - сказав він, зазначивши, що Німеччина робитиме це й надалі.

Рух російських сил біля українського кордону, заявив Шольц, викликає у нього "серйозне занепокоєння".

Теги: #нормандський_формат #шольц_олаф
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