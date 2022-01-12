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12:55 12.01.2022

РФ прагне відновити геополітичний вплив у європейському регіоні, вважає Боррель

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РФ прагне відновити геополітичний вплив у європейському регіоні, вважає Боррель

Росія прагне відновлення геополітичної ролі в європейському регіоні й домагається послаблення стратегічного зв'язку між Європою і США, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Мета російської влади полягає в тому, щоб кинути виклик політичному порядку та порядку в галузі безпеки, встановленому після Холодної війни", - написав Боррель у своєму блозі.

Він заявив, що Москва намагається представити Європейський Союз таким, "що не має жодного значення", і домагається "стратегічного поділу між США та Європою". Крім того, Боррель вважає, що мета Росії – отримати згоду на "надання вирішального впливу на Україну та Білорусь, а також країни Середньої Азії".

"Коротше кажучи, стратегічні цілі Москви можуть полягати у відтворенні радянського геополітичного ухилу в Європі та спробі розділити США та Європу", - йдеться у публікації Борреля.

За його словами, є "три принципи, які Росія спочатку прийняла, а тепер ставить їх під сумнів". Перший - передбачене Паризькою хартією "право кожної держави на вільний вибір приєднуватись або не приєднуватися до міжнародної організації, а також бути учасником договорів або альянсів". Другий і третій принципи - "незастосування сили та повага до територіальної цілісності всіх країн".

"Росія порушує ці три фундаментальних принципи в Україні так само, як уже порушила їх у Грузії. І Росія не просто виступає із заявами, а ще й підкріплює їх зростаючим військовим тиском на українському кордоні, а також погрожуючи Києву новим вторгненням у разі, якщо її вимог не буде повністю дотримано", - заявив голова дипломатії ЄС.

Теги: #рф #європа #боррель #вплив
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