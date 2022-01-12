Жителя Херсонщини судитимуть за посягання на цілісність України та участь у терористичній організації

Донецькі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного жителя Херсонської області, який із 2014 року обіймає посаду зв'язківця у складі незаконного збройного формування російських найманців на Донбасі, повідомляє прес-служба Донецької облпрокуратури у середу.

Уточнюється, що обвинувальний акт скеровано у порядку спеціального досудового розслідування за фактами зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, скоєного за попередньою змовою групою осіб, участі в терористичній організації та непередбачених законом озброєних формуванні (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

"З вересня 2014 року мешканець Херсонської області, перебуваючи на території м. Кальміуське Кальміуського (колишнього Старобешівського) району Донецької області, обіймає псевдопосаду командира взводу радіозв’язківців у складі іррегулярного збройного формування - військової частини №08801 так званої ДНР", - ідеться повідомленні.

У ньому уточнюється, що зловмисник здійснює виїзди до інших населених пунктів, контрольованих російською окупаційною владою, де навчає бойовиків роботі з радіостанціями, а також "несе так звану радіовахту на базі "командних штабних машин".

"Обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Приморського районного суду м. Маріуполя. Максимальне покарання за санкціями статей - до 15 років позбавлення волі", - резюмують у прокуратурі.