В Україні розпочинається чергова хвиля COVID-19 – НАНУ

В Україні розпочинається чергова хвиля COVID-19, вважають експерти Національної академії наук України (НАНУ).

"Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дає змогу зробити висновок, що в Україні розпочинається чергова хвиля захворюваності", - йдеться в повідомленні робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією COVID-19, Інституту проблем математичних машин та систем НАНУ.

Експерти зазначають, що останнім часом кількість позитивних тестів зросла майже на 40% проти мінімуму останніх чисел грудня, крім того, збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів.

У НАНУ вважають, що Україна загалом дотримується тенденцій країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі.

На думку науковців, з огляду на дані про заразність штаму "омікрон" та епідемічні тенденції низки країн світу можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

У НАНУ прогнозують, що відкриття шкіл після канікул та сезонність можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії. У період 19-25 січня середня кількість нових випадків становитиме 7 072.