Мікробіологи Академії створюють ферментовані продукти для здорового харчування - НАН України

Вчені Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України створюють пробіотичні препарати для заквашування овочів, розроблені на основі штамів молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum, повідомляє у вівторок сайт НАН України.

На форумі "Інноваційні підходи в промисловому та крафтовому виробництві: виклики та можливості", науковці Інституту представили, зокрема, ферментовані напої на основі овочевих соків. Овочеві соки є джерелом вітамінів та багатьох інших корисних речовин. Ферментація з використанням молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum не лише подовжує термін зберігання, а й збагачує овочевий сік біологічно активними метаболітами, знижує вміст вуглеводів і надає соку функціональних властивостей.

Науковці відділу фізіології промислових мікроорганізмів отримали буряковий напій - сік столового буряка, ферментований відібраними штамами молочнокислих бактерій. Він кисло-солодкий за смаком (зі слабким буряковим присмаком), містить менше вуглеводів і більше деяких амінокислот, а також молочну та інші органічні кислоти, вітаміни групи В, РР, С, Е, мінеральні речовини, бетанін і пектин.

Багаторічні дослідження біологічної активності бурякового напою та клінічні дослідження на добровольцях засвідчили, що вживання 50 мл бурякового напою протягом двох тижнів позитивно впливало на загальний стан здоров'я, поліпшуючи роботу травного тракту та кровоносної системи. Позитивний ефект після вживання соку спостерігається за дисбактеріозі, гастриті шлунку, гіпертонії, дистрофії міокарда, гіповітамінозі С і В у воєнний і повоєнний час. Сьогодні вчені Інституту продовжують працювати над цим продуктом: удосконалили склад бактеріальної закваски та поглиблено досліджують його біологічну активність.