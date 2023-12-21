Події

07:04 21.12.2023

Мікробіологи Академії створюють ферментовані продукти для здорового харчування - НАН України

2 хв читати

Вчені Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України створюють пробіотичні препарати для заквашування овочів, розроблені на основі штамів молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum, повідомляє у вівторок сайт НАН України.

На форумі "Інноваційні підходи в промисловому та крафтовому виробництві: виклики та можливості", науковці Інституту представили, зокрема, ферментовані напої на основі овочевих соків. Овочеві соки є джерелом вітамінів та багатьох інших корисних речовин. Ферментація з використанням молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum не лише подовжує термін зберігання, а й збагачує овочевий сік біологічно активними метаболітами, знижує вміст вуглеводів і надає соку функціональних властивостей.

Науковці відділу фізіології промислових мікроорганізмів отримали буряковий напій - сік столового буряка, ферментований відібраними штамами молочнокислих бактерій. Він кисло-солодкий за смаком (зі слабким буряковим присмаком), містить менше вуглеводів і більше деяких амінокислот, а також молочну та інші органічні кислоти, вітаміни групи В, РР, С, Е, мінеральні речовини, бетанін і пектин.

Багаторічні дослідження біологічної активності бурякового напою та клінічні дослідження на добровольцях засвідчили, що вживання 50 мл бурякового напою протягом двох тижнів позитивно впливало на загальний стан здоров'я, поліпшуючи роботу травного тракту та кровоносної системи. Позитивний ефект після вживання соку спостерігається за дисбактеріозі, гастриті шлунку, гіпертонії, дистрофії міокарда, гіповітамінозі С і В у воєнний і повоєнний час. Сьогодні вчені Інституту продовжують працювати над цим продуктом: удосконалили склад бактеріальної закваски та поглиблено досліджують його біологічну активність.

 

 

 

Теги: #нану #мікробіологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:32 28.10.2023
Математикиня Катерина Пожарська здобула міжнародну премію Джозефа Трауба

Математикиня Катерина Пожарська здобула міжнародну премію Джозефа Трауба

04:34 13.10.2023
Інститут мікробіології та вірусології розробив інноваційний препарат для захисту рослин – НАН України

Інститут мікробіології та вірусології розробив інноваційний препарат для захисту рослин – НАН України

15:32 02.04.2022
НАНУ розірвала співпрацю з Російською академією наук

НАНУ розірвала співпрацю з Російською академією наук

21:49 23.03.2022
НАНУ виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через дистанціювання організації від засудження військової агресії Росії

НАНУ виходить зі складу Міжнародної асоціації академій наук через дистанціювання організації від засудження військової агресії Росії

09:52 07.02.2022
СБУ та НАН України домовилися про співпрацю у сфері держбезпеки

СБУ та НАН України домовилися про співпрацю у сфері держбезпеки

10:51 12.01.2022
В Україні розпочинається чергова хвиля COVID-19 – НАНУ

В Україні розпочинається чергова хвиля COVID-19 – НАНУ

12:36 03.12.2021
У ніч на 14 грудня українці зможуть спостерігати потік метеорів Гемініди, щогодини пролітатимуть приблизно 100 метеорів - НАН України

У ніч на 14 грудня українці зможуть спостерігати потік метеорів Гемініди, щогодини пролітатимуть приблизно 100 метеорів - НАН України

12:16 08.06.2021
Співробітникам держпідприємства НАНУ повідомили про підозру у виготовленні фальсифікованого алкоголю на більш ніж 1,3 млн грн

Співробітникам держпідприємства НАНУ повідомили про підозру у виготовленні фальсифікованого алкоголю на більш ніж 1,3 млн грн

18:31 08.04.2021
Зростання частки давніх випадків у статистиці щодо COVID-19 свідчить про нижчі темпи реального поширення порівняно з офіційними - НАНУ

Зростання частки давніх випадків у статистиці щодо COVID-19 свідчить про нижчі темпи реального поширення порівняно з офіційними - НАНУ

10:41 04.03.2021
Член вищої ради "Єдиної Росії" Садовничий є іноземним членом НАНУ і почесним доктором КНУ ім. Шевченка

Член вищої ради "Єдиної Росії" Садовничий є іноземним членом НАНУ і почесним доктором КНУ ім. Шевченка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

Зеленський подякував за підтримку прем'єру Нової Зеландії

Зеленський: Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках фронту

Інформації про фронт має бути більше - Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Макрон обіцяє продовжувати допомагати Україні

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

У Херсонській області через обстріли РФ за добу четверо людей дістали поранення

ППО Сил оборони півдня було знищено 19 дронів-камікадзе

Держоператор тилу з квітня почне закупівлі понад 25 категорій продовольства з акцентом на українських виробників

SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

ЄС готує широкий комплекс заходів стосовно кібербезпеки союзу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА